Eine kleine Scheunenmusik in Elkhausen

Veröffentlicht am 9. Juni 2018 von wwa

ELKHAUSEN – Eine kleine Scheunenmusik – Querflötenensemble der Kreismusikschule und Gäste laden zum Konzert am 16. Juni in Hecke/Elkhausen – Wo sonst zwischen wenigen Häusern beschauliche Ruhe herrscht, es nach Heu duftet und Katzen herumstreunen, klingt es bald laut und kunstvoll: am Samstag, 16. Juni ab 19:00 Uhr lädt das Querflötenensemble der Kreismusikschule Altenkirchen zum Konzert ins ungewöhnliche und schöne Ambiente der Scheune der Familie Pohontsch in Hecke bei Elkhausen/Katzwinkel.

Die Damen und Herren des Flötenensembles unter der Leitung von Schulleiter Michael Ullrich spielen zusammen mit Musikerfreunden im urigen Ambiente der Scheune. Eine kleine Scheunenmusik wird sich an diesem Abend zur „einen kleinen Nachtmusik“ von Wolfgang Amadeus Mozart entpuppen, die die musikalische Klammer des Konzertprogramms bildet. Gäste und Freunde bereichern das Programm mit abwechslungsreicher Musik aus verschiedenen Epochen und Genres rund um die Querflöte. Für Getränke ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. Anfahrt: 57581 Katzwinkel/OT Elkhausen – Hecke 1. Informationen gibt das Büro der Musikschule, Telefon 02681-812283 oder musikschule@kreis-ak.de.