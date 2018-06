Frauenchor Pracht weilt in Xanten

Veröffentlicht am 9. Juni 2018 von wwa

PRACHT – Frauenchor Pracht auf Tagesfahrt – Die Tagesfahrt des Frauenchores Pracht führte zum Spargelhof „Schippers“ nach Alpen. Alles über den Spargelanbau, vom Pflanzen, über das Stechen bis hin zur Verarbeitung des Spargels wurde bei einer kleinen Hofführung der Reisegruppe ausführlich erklärt. Anschließend gab es zu Mittag „Spargel satt“ soviel man essen konnte. Danach fuhr die Gruppe weiter nach Xanten, der Römer und Domstadt. Dort wartete bereits der Nibelungen Express, eine lustige kleine Eisenbahn. Bei der Stadtrundfahrt wurden alle Sehenswürdigkeiten angefahren, die Erklärungen des Fahrers waren sehr interessant und lehrreich. Der Besuch auf dem Weinfest in Xanten war das letzte Highlight eines schönen Tages. Frohgelaunt trat die Reisegruppe am Abend wieder die Heimreise an. (udse) Foto: Seidler