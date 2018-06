Ehrenamt im Alter

Veröffentlicht am 9. Juni 2018 von wwa

LINZ – So schön kann Ehrenamt sein – Seit einem halben Jahr heißt es auf dem Sonnenhof „Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss auf den Sonnenhof gehen“. Dort treffen sich jeden Dienstag um 16:00 Uhr interessierte Bewohner mit Joachim Wagner, einem ehrenamtlichen Mitarbeiter der Senioren Residenz Sankt Antonius in Linz am Rhein. Wagner bringt sehr viel Engagement und Ideen mit, die er dann gemeinsam mit den Bewohner umsetzt. Seien es die wunderschönen Vogelhäuser, die selbstgebauten Rehe oder zur Osterzeit die Holzosterhasen. Im Werkraum wird gehämmert, gebohrt, geschraubt und nicht zuletzt auch viel gelacht, was natürlich gerade auf dem behüteten Bereich viele Bewohner anlockt. Zwischen Joachim Wagner und den Bewohnern hat sich mit der Zeit eine gute Vertrauensbasis aufgebaut, was für beide Seiten sehr schön und auch wichtig ist. Seitens der Residenz hofft man das noch mehr Menschen ihre Aufgabe im ehrenamtlichen Bereich finden um anderen eine Freude zu machen.