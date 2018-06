Veröffentlicht am 9. Juni 2018 von wwa

LINZ -„Rock ’n’ Roll“ in der Senioren Residenz Sankt Antonius – „Rock ’n’ Roll“, eine Reise durch die Zeit in der Senioren Residenz Sankt Antonius. Unter diesem Motto veranstalteten die Schüler der Altenpflegeklasse FSA 16B der Alice – Salomon – Schule Neuwied eine Feier in der Senioren Residenz Sankt Antonius in Linz am Rhein. Die Bewohner, Tagesgäste und Mieter des seniorengerechten Wohnens staunten als sie die Kapelle betraten. Dort trugen die Schüler Kleidung im Stil der 50er un d 60er Jahren, hatten die Frisuren von damals und die ganze Kapelle war mit alten Schallplatten geschmückt.

Die Tische waren eingedeckt mit Sammeltassen, Luftschlangen und in kleinen Schalen wurden Süßigkeiten aus dieser Zeit gereicht. Sogar den Kuchen hatten die Schüler selbstgebacken, vom kalten Hund bis hin zum Pfirsichboden gab es eine leckere Auswahl. Das Programm gestaltete sich aus einer Modenschau und es wurde gemeinsam alte Schlager gesungen. Man kam aus dem Staunen einfach nicht mehr raus und so mancher vergoss eine Träne der Rührseligkeit. Zum Abschluss gab es eine Tombola und die Gäste freuten sich über die tollen Geschenke. Danach durfte man noch Erinnerungsfotos mit Prominenten aus dieser Zeit, zum Beispiel Elvis Presley, James Dean und Marylin Monroe machen.

Die Senioren Residenz Sankt Antonius bedankte sich herzlich im Namen ihrer Bewohner, Tagesgäste und Mieter bei den Schülern und freute sich ihre Räumlichkeiten für diese tolle Veranstaltung zur Verfügung stellen zu dürfen und hofft das dies nicht das letzte Mal war.