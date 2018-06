Veröffentlicht am 8. Juni 2018 von wwa

BONN – Bekanntgabe Geschwindigkeitskontrollstellen der Bonner Polizei – Bekanntgabe Geschwindigkeitskontrollstellen der Bonner Polizei im Zeitraum 11. bis 15. Juni –

Montag, 11. Juni: in Bad Godesberg auf der Zanderstraße, in Bornheim-Rösberg auf der Metternicher Straße, in Königswinter auf der L 268 und in Bonn auf der Reuterstraße;

Dienstag, 12.Juni: in Bad Godesberg auf der Zanderstraße, in Bonn auf der Reuterstraße, in Swisttal-Ludendorf auf der Rathausstraße und in Bornheim-Sechtem auf der Bahnhofstraße;

Mittwoch, 13. Juni: in Bad Honnef-Rottbitze auf der Rottbitzer Straße, in Beuel auf der Pützchens Chaussee, in Wachtberg-Oberbachem auf der Dreikönigenstraße und in Mehlem auf der Mainzer Straße;

Donnerstag, 14. Juni: in Königswinter auf der L 268 (Ortsteile Sandscheid und Bellinghausen), in Beuel auf der Maarstraße und in Lengsdorf auf dem Ippendorfer Weg;

Freitag, 15. Juni: in Villip auf der Viliper Hauptstraße, in Königswinter-Oberpleis auf der Herresbacher Straße, in Swisttal-Morenhoven auf der L 493 und in Bonn am Brassertufer. Darüber hinaus muss im gesamten Kreis-/Stadtgebiet mit kurzfristigen Kontrollen gerechnet werden.