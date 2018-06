Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 8 bei Hartenfels

Veröffentlicht am 7. Juni 2018 von wwa

HARTENFELS – Schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang – 53jähriger Autofahrer verstirbt an der Unfallstelle – Donnerstagnachmittag, 7. Juni, gegen 16:58 Uhr wurde ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 8 in der Nähe des „Hartenfelser Kopfes“ der Polizei gemeldet. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam ein 53jähriger Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Selters aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrmals und wurde dabei aus dem Auto geschleudert. Der Alleinbeteiligte verstarb trotz ärztlicher Hilfe noch am Unfallort. Die B 8 war für fast zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Quelle: Polizei