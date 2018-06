Elefant erkundet Heddesdorf

Veröffentlicht am 7. Juni 2018 von wwa

NEUWIED_HEDDESDORF – Ein Elefant auf Abwegen – Mittwochnachmittag, 06. Juni, gegen 17:51 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Neuwied darüber Kenntnis, dass im Bereich der Berggärtenstraße in 56564 Neuwied, im Stadtteil Heddesdorf, ein Elefant gesichtet wurde. Da sich momentan der „Circus Krone“ zu einem Gastspiel auf der Kirmeswiese an der Andernacher Straße in Neuwied, unweit des gemeldeten Standorts des Elefanten aufhält, lag die Vermutung nahe, dass der Elefant dem Zirkus zugehörig ist.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde der Elefant in der Weinbergstraße festgestellt, wo auch schon die Tierpfleger des Zirkus vor Ort waren, denen die kurze Flucht des afrikanischen Elefanten mit dem Namen „Kenia“ nicht unbemerkt geblieben war. Der Elefant wurde zurück in das Elefantenzelt auf dem Zirkusgelände geführt. Dafür musste die Berggärtenstraße kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden.

Zu Gefährdungen des Straßenverkehrs oder anderer Personen durch den ungewöhnlich tierischen Spaziergänger, so die Polizei, ist es nicht gekommen. Quelle: Polizei