Musikalischer Treffpunkt „Teehaus Café Hamm“

HAMM – „Teehaus Café Hamm“ – Ein neues offenes Angebot der interkulturellen Begegnung für Familien gibt es am Montag, 11. Juni, im „Teehaus Hamm“, Siegstraße 15, in Hamm zu erleben. Herzliche Einladung an alle interessierte Familien, mit und ohne Fluchterfahrung oder Migrationshintergrund, um in Hamm einen neuen Ort der Begegnung zu schaffen. Interessierte haben ab 17:00 Uhr im Rahmen eines musikalischen Abends die Möglichkeit, ihre eigenen Musikinstrumente und Lieder aus der Heimat mitzubringen und gemeinsam mit anderen Menschen zu musizieren. Infos bei Frau Wurst, Flüchtlingsberatung des Caritasverband Altenkirchen, Telefon: 02681/2056