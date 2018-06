Veröffentlicht am 7. Juni 2018 von wwa

HERDORF – Jugendforum der Jugendfeuerwehren blickt in die Zukunft – Jugendliche besprechen, wie der Übergang in die aktive Wehr gelingt – Die Jugendsprecher der Jugendfeuerwehren versammelten sich zur Jugendforums Versammlung im Kreis Altenkirchen. Das Jugendforum setzt sich zusammen aus den Jugendsprechern der jeweiligen Ortsjugendwehren und ist eine feste Institution der Jugendfeuerwehren auf Kreisebene. Im Rahmen der Partizipation debattiert das Jugendforum über viele verschiedene Themen. Ziel der Veranstaltung war, dass die Themen, Übergang in die Aktive Feuerwehr, Planen eines Atemschutztages für die Jugendfeuerwehr und wie gewinnt die Jugendfeuerwehr mehr Nachwuchs, besprochen wurden.

Diese Themen wurden in Arbeitsgruppen besprochen und vor den anderen Jugendlichen vorgetragen. Weiterhin wurde die Arbeitsordnung durch die Unterschrift von Kreisjugendwart Volker Hain und dem stellvertretendem Kreisjugendsprecher Philipp Ermert in Kraft gesetzt. Die Arbeitsordnung wurde über einen Prozess von zwei Jahren durch die Jugendlichen selbst formuliert und anschließend in den weiteren Gremien vorgetragen. Insbesondere der Übergang in die aktive Wehr war sehr spannend. Hier berichteten ein paar Jugendliche von ihren eigenen Erfahrungen und es wurde gesammelt, wie der Übergang grundsätzlich verbessert werden könnte. Hierzu will das Jugendforum bei der nächsten Arbeitstagung die Punkte für einen Leitfaden sammeln.

Abschließend wurden auch die neuen Kreisjugendsprecher gewählt. Kreisjugendsprecher sind Philipp Ermert aus der Jugendfeuerwehr Herdorf, sein Stellvertreter ist Nils Weller aus der Jugendfeuerwehr Mehren. Beide freuen sich darauf das Jugendforum zukünftig zu leiten. Im Generellen hat das Jugendforum zur Aufgabe, den Jugendlichen die Chance zu bieten an Ausflügen, Entscheidungen und Veranstaltungen mitzuwirken und den Jugendlichen „Gehör zu verschaffen“. (voha)