Veröffentlicht am 5. Juni 2018 von wwa

WALDBREITBACH – Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Waldbreitbach – Montagmittag, 04. Juni, befuhr ein 58jähriger Autofahrer, um 12:28 Uhr, die K90 aus Richtung Wüscheid kommend in Richtung Waldbreitbach. Ausgangs einer Linkskurve kam er, wahrscheinlich aufgrund Sonneneinstrahlung, nach links auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte dort mit einem Motorrad. Hierbei wurden der 58jähriger Fahrer und die 57jährige Sozia vom Fahrzeug abgeworfen. Beide Personen mussten aufgrund komplizierter Frakturen der unteren Extremitäten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von circa 4.000 Euro. Aufgrund der unklaren Verletzungen wurde neben dem Notarzt auch ein Rettungshubschrauber angefordert.