Veröffentlicht am 5. Juni 2018 von wwa

HORHAUSEN – Seniorenakademie spendet an „Kinder in Not“ – Im Rahmen ihres jüngsten Mittwochnachmittages überreichte der Vorbereitungskreis der Seniorenakademie Horhausen eine Spende über 650 Euro an die Aktionsgruppe „Kinder in Not e.V.“ Windhagen. Vorsitzender im Ruhestand Rudi Lamerz überreichte der Vertreterin von „Kinder in Not“ Claudia Kirschbaum einen symbolischen Spendenscheck, dessen Betrag bereits im Vorfeld das Konto gewechselt hatte, über 650 Euro. (wwa) Fotos: Wachow