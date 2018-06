Veröffentlicht am 4. Juni 2018 von wwa

REGION WEYERBUSCH – L 276 in bedauernswertem Zustand – Der Landtagsabgeordnete Peter Enders, der sich seit Jahren intensiv um die Verbesserung Straßen in seinem Wahlkreis einsetzt, nutzte den Besuch von Christian Baldauf, CDU-Fraktionsvorsitzender im Mainzer Landtag, um am Beispiel der L 276 zwischen Giershausen und Kraam auf den schlechten Zustand mancher Landstraßen in der Region hinzuweisen. Baldauf machte beim Vororttermin deutlich, dass die CDU-Landtagsfraktion beim Verkehrsminister immer wieder einfordert, endlich genügend Mittel zur den Straßenbau in den Haushalt einzusetzen und den Landesbetrieb Mobilität mit genügend Personal auszustatten, damit die dringend notwendigen Verbesserungen im Straßenbau umgesetzt werden können. Peter Enders fragt in einer Kleinen Anfrage, wann die Landesregierung hier für Abhilfe sorgt.