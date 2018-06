Veröffentlicht am 4. Juni 2018 von wwa

HAMM – Leichtathletikmannschaft erhält Trikots von der Volksbank Hamm/Sieg – „Jugend trainiert für Olympia“ und „Kreisjugendsportfest. Welchem Erwachsenen sind dieser Begriffe aus Kindertagen noch präsent? Bereits seit Jahren stellt die IGS eine Auswahl an teilnehmenden Jugendlichen für diese sportlichen Veranstaltungen zusammen. Bei erfolgreicher Qualifikation der Wettkämpfe liegen die Veranstaltungsorte außerhalb des Einzugsgebietes der IGS Hamm. Um in den Sportstätten ein gemeinsames Auftreten der Schulmannschaft gewährleisten zu können, stellt die Volksbank Hamm/Sieg eG einheitliche Trikots zu Verfügung. Die zukünftigen Siege können die teilnehmenden Sportler/innen in ihren neuen Trikots nach Hause tragen, gesponsert von der Volksbank Hamm/Sieg eG. Foto: Volksbank