Veröffentlicht am 4. Juni 2018 von wwa

ATZELGIFT – Wäschespinne aus Garten gestohlen – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 02. auf 03. Juni in der Zeit von 18:00 bis 08:20 Uhr, entwendeten Unbekannte in Atzelgift, in der Schulstraße, die im Garten stehende Wäschespinne. Die aufgehängte Wäsche wurde auf dem Gartenzaun abgelegt. Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.