Veröffentlicht am 4. Juni 2018 von wwa

WISSEN – Hund bei Verkehrsunfall in Wissen tödlich verletzt – Sonntagmittag, 03. Juni, gegen 13:00 Uhr, befuhr ein 32jähriger Fahrzeugführer eines Nissan Pathfinder die K 65, die Pirzenthaler Straße, in der Ortslage Wissen aus Richtung Pirzenthal kommend. Der kleine Haushund eines 42jährigen Hundehalters lief von links kommend über die Fahrbahn und wurde von dem Pkw erfasst und getötet. Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro.