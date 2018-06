Veröffentlicht am 2. Juni 2018 von wwa

RETTERSEN – Verkehrsunfall auf der B 8 bei Rettersen-Witthecke – Eine Person verletzt – Freitagabend, 01. Juni, gegen 20:15 Uhr wurde bei einem Verkehrsunfall auf der B 8 bei Rettersen die 23 Jahre alte Fahrerin eines Nissan Micra verletzt. Sie befuhr mit ihrem Nissan die B 8 von Hahn-Witthecke kommend in Richtung Kircheib. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn kam sie hinter einer Rechtskurve mit ihrem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde vom DRK in ein Krankenhaus gebracht, am Micra entstand Totalschaden in Höhe von circa 3.500 Euro. Da Betriebsstoffe ausliefen, musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Die B 8 war dazu mehrere Stunden voll gesperrt. Quelle: Polizei Fotos: Wachow