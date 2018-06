Probefahrten mit Elektro- und Hybridfahrzeugen in Bad Honnef

Veröffentlicht am 2. Juni 2018 von wwa

BAD HONNEF – Samstag, 9. Juni: Tag der Elektromobilität in Bad Honnef – Probefahrten mit Elektro- und Hybridfahrzeugen – Am Samstag, 9. Juni, findet in Bad Honnef zum zweiten Mail der Tag der Elektromobilität statt: Zwischen 10:00 und 18:00 Uhr präsentieren sich sechs Aussteller auf dem Parkplatz Am Saynschen Hof / Kirchstraße. Kompetente Ansprechpartner aus der Energie – und Fahrzeugbranche stellen sich den Fragen der Besucherinnen und Besucher. Zudem besteht die Möglichkeit zu Probefahrten mit Elektro- und Hybridfahrzeugen (Automobile, Roller und Bikes) verschiedener Hersteller. Für Besucher des Tages der Elektromobilität bietet es sich auch an, ihren Aufenthalt in der Bad Honnefer Innenstadt mit einer Visite des Rosenfestes zu verbinden, das vom 8. bis zum 10. Juni stattfindet.

Das Thema Elektromobilität wird in Bad Honnef groß geschrieben. Die Bad Honnef AG (BHAG) hat bereits 2014 die erste Ladestation für Elektroautos auf dem Rathausplatz errichtet. Das Energieversorgungsunternehmen will den Ausbau des Ladenetzes in der Region weiter vorantreiben. Beim Tag der Elektromobilität präsentiert sich die BHAG mit verschiedenen Ladelösungen für Privat- und Geschäftskunden. Veranstalter ist die Agentur CREATIV, Bad Honnef. Weitere Informationen: www.creativ-badhonnef.de/tag-der-elektromobilitaet