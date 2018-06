Achtjähriges Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Veröffentlicht am 1. Juni 2018 von wwa

SCHEUERFELD – Kind von Personenwagen erfasst und schwer verletzt – Donnerstagabend, 31. Mai, gegen 19:40 Uhr, befuhr eine 31jährige Fahrerin eines Pkw in Scheuerfeld die Hauptstraße in Richtung Josef-Barthel-Straße. Als sie an einem am Gehweg geparkten Pkw vorbeifahren musste, lief plötzlich ein achtjähriges Kind auf die Fahrbahn und wurde, trotz sofortiger Vollbremsung, vom Fahrzeug erfasst. Das Kind erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls einem Krankenhaus zugeführt.