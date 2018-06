Veröffentlicht am 1. Juni 2018 von wwa

NEUWIED – Zwei Sommerwochen auf dem Bauspielplatz verbringen – Im Anschluss öffnet noch die Villa Kunterbunt ihre Tore – Der Bauspielplatz an der Bimsstraße verliert für Kinder nichts von seiner Faszination. Auch in diesem Sommer erwartet sie dort wieder ein attraktives Angebot. Gleich in den ersten beiden Wochen der Sommerferien öffnet der Neuwieder Bauspielplatz und lädt alle Kinder ab acht Jahren ein, erneut ein Hüttendorf entstehen zu lassen. An der Bimsstraße, gleich gegenüber dem Abenteuerspielplatz, wird von Montag, 25. Juni, bis Freitag, 6. Juli, wieder fleißig gesägt, gehämmert und gebaut. Das städtische Kinder- und Jugendbüro (KiJub) sorgt zudem für verschiedene Bastel- und Kreativangebote sowie interessante Gruppenspiele. Somit ist der Bauspielplatz für Mädchen und Jungen gleichermaßen interessant.

Der Bauspielplatz ist ein kostenloses Angebot des KiJub und hat von Montag bis Freitag von 09:00 bis 15:30 Uhr geöffnet. Die Mitarbeiter des KiJub weisen darauf hin, dass der Bauspielplatz ein offenes Angebot ist, bei dem die Aufsichtspflicht nur beschränkt übernommen wird. Das Team achtet auf den richtigen Umgang mit den zur Verfügung gestellten Materialien. Der Platz kann ohne vorherige Anmeldung jederzeit innerhalb der Öffnungszeiten besucht werden. Jeden Mittag haben die Kinder die Möglichkeit zu grillen, Verpflegung und Geschirr müssen sie jedoch selbst mitbringen. Die jungen Bauleute sollten festes Schuhwerk – auch an heißen Tagen – und wetterfeste Kleidung tragen, die ruhig schmutzig werden darf.

Im Anschluss an den Bauspielplatz hat das KiJuB gleich noch ein Angebot für Acht- bis Zwölfjährige in petto: Von Dienstag, 10., bis Donnerstag, 12. Juli, hat auf dem Gelände die Villa Kunterbunt geöffnet. Für diese dreitägige Freizeit, in dessen Verlauf die Kinder den Bauspielplatz in ein kunterbuntes Dorf verwandeln, ist eine Anmeldung erforderlich, und es fallen Kosten in Höhe von 35 Euro an. Das KiJuB weist darauf hin, dass eine Frühbetreuung ab 07:30 Uhr möglich ist, und für Verpflegung und Getränke gesorgt ist.

Für nähere Informationen über den Bauspielplatz steht Stephan Amstad, Telefon 02631 802 171, Email samstad@neuwied.de zur Verfügung. Informationen und Anmeldung für die Villa Kunterbunt über Telefon 02631 802 170 und Email an kijub@neuwied.de