Mario und Florian Vaccargiu beim „Jedermann-Rennen“ mit Tandem dabei

Veröffentlicht am 1. Juni 2018 von wwa

MÖRSBACH – Mario und Florian Vaccargiu beim „Jedermann-Rennen“ dabei – Am Sonntag, 3. Juni, ist es wieder soweit! Über 3.000 begeisterte Radfahrer fahren an diesem Tag auf den Großglockner. Das „Jedermann–Rennen“ wird in verschiedenen Blöcken ab dem Dorfplatz in Bruck gestartet und geht dann bis zum Fuscher Törl. Bis die Radfahrer am Ziel sind, haben diese 27 Kilometer zu fahren und dabei 1.690 Höhenmeter zu bewältigen. Die ersten fünf Kilometer laufen mehr oder weniger flach. Ab Fusch geht es für die Radfahrer bis an die Grenzen der Belastbarkeit. Ohne eine Ruhepause müssen stetig zwischen 8 und 12 Prozent Steigung überwunden werden. Zwei Mitglieder aus der SG Mörsbach, Mario und Florian Vaccargiu, versuchen erstmalig, mit dem 25 Jahre alten „Jolly Jumper“ diese Strecke in Angriff zu nehmen. Nach Angaben des Veranstalters ist es ein Novum in der Geschichte des „Glocknerkönigs“, dass ein Team mit Tandem diese Herausforderung annimmt.

Foto: Dr. Frank Hoffmann und Joachim Giehl begleiten die Tandemfahrer auf E-Bikes, die das Autohaus Bell, Nister, zur Verfügung stellt.