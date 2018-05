Veröffentlicht am 31. Mai 2018 von wwa

BONN – Geschwindigkeitskontrollen der Bonner Polizei in der Woche vom 04. bis zum 08. Juni – Zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer führt die Bonner Polizei an folgenden Tagen Geschwindigkeitskontrollen durch: Montag, 04. Juni: in Bad Godesberg auf der Zanderstraße, in Bornheim-Rösberg auf der Metternicher Straße, in Königswinter auf der L 268 und in Bonn auf der Reuterstraße;

Dienstag, 05. Juni: in Königswinter-Oberpleis auf der Dollendorfer Straße, in Wachtberg-Niederbachem auf der L 123, in Lengsdorf auf dem Ippendorfer Weg und in Bonn auf der August-Bebel-Allee;

Mittwoch, 06. Juni: in Bonn auf der Bernkasteler Straße, in Rheinbach auf der Brahmsstraße, in Bad Honnef auf der L 247 und in Heisterbach auf der L 268/Kloster Heisterbach;

Donnerstag, 07. Juni: in Kessenich auf der Markusstraße, in Meckenheim auf der Wormersdorfer Straße, in Bornheim-Brenig auf dem Hohlenberg und in Bad Godesberg auf der B9/Deichmannsaue;

Freitag, 08. Juni: in Königswinter-Oelinghoven – Alt Oelinghoven, in Wachtberg-Oberbachem auf der Dreikönigenstraße, in Königswinter-Sandscheid auf der L 268 und in Bornheim-Hersel auf der Elbestraße. Darüber hinaus muss mit kurzfristigen Kontrollen im gesamten Kreis-/Stadtgebiet gerechnet werden.