Veröffentlicht am 31. Mai 2018 von wwa

NAUROTH – Betriebs- und Wertstoffhof in Nauroth geschlossen – Aufgrund der Vorbereitungsarbeiten für den „Tag der offenen Tür“ am Sonntag, 10. Juni bleibt der Betriebs- und Wertstoffhof in Nauroth am Freitag 8. Juni, ab 12:00 Uhr und am Samstag, 9. Juni, ganztägig für den Anlieferverkehr geschlossen. Der Abfallwirtschaftsbetrieb bittet um Verständnis!