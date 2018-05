SV Mittelhof feiert 90jähriges Bestehen am 9. und 10. Juni

Veröffentlicht am 30. Mai 2018 von wwa

MITTELHOF – SV Mittelhof feiert 90jähriges Bestehen – Zwei Tage lang feiert der SV Mittelhof seinen 90. Geburtstag im großen Festzelt in Mittelhof – Steckenstein neben dem Vereinslokal Cordes. Los geht es am Samstag 9. Juni um 20:00 Uhr, Einlass ab 19:00 Uhr, mit der bekannten Partyband Allgäu Power, die von zahlreichen Festen in der Region bekannt ist. Die Eintrittskarten sind im Vorverkauf zu 8 Euro bei der Gaststädte Cordes in Mittelhof, Büro Hoffmann in Wissen, sowie bei den Geschäftsstellen der Sparkasse in Wissen, Gebhardshain und Betzdorf oder an der Abendkasse zu 10 Euro erhältlich.

Am Sonntag, 10. Juni geht es bei freiem Eintritt im Festzelt weiter mit einem Gottesdienst, Beginn 10:00 Uhr, unter Mitwirkung des katholischen Kirchenchors „Cäcilia“ Mittelhof. Anschließend um 11:30 Uhr läutet der Einmarsch des Musikvereins Brunken den großen Hof-Stadl ein, der auch vom MGV Steckenstein mitgestaltet wird. Der Hof-Stadl ist eine Kooperation des Vereins mit der Agentur OKAY-Veranstaltungen aus Herdorf. Die Moderation übernehmen Christoph Düber und Alfred Latsch. Die Ehrungen der Vereinsjubilare darf natürlich nicht fehlen und findet während des Hof-Stadl´s statt. Für prächtige Unterhaltung sorgen ferner DJ Kevin und das Herdorfer Comedy-Quartet „Schieflage“.

Damit nicht genug, draußen auf dem Parkplatz des Vereinslokals wird ein Vergnügungspark für die kleinen und großen Gäste bereitstehen. Foto: Quelle: Chronik SV Mittelhof