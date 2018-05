Veröffentlicht am 30. Mai 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN/BREMEN – Hospizverein erneut auf dem Kongress „Leben und Tod“ in Bremen – Sechs ehrenamtliche Hospizhelferinnen und eine Koordinatorin nahmen an dem Fachkongress „Leben und Tod“, der diesmal unter dem Motto „Mit Leib und Seele“ stand, teil. Zwei Tage besuchten sie Workshops, Vorträge und sahen sich bei den Ausstellern auf der Messe um. Bei gemeinsamen Gesprächen zeichnete sich ab, dass der Besuch der Messe für ihre ehrenamtliche Hospizarbeit hier vor Ort hilfreich sein wird. Natürlich blieb noch Zeit Bremen zu erkunden und sich bei gemeinsamen Essen auszutauschen.

Der Hospiz- und Palliativberatungsdienst des Hospizvereins Altenkirchen bietet den ehrenamtlich Tätigen immer wieder ein reichhaltiges Fortbildungsangebot zur Weiterentwicklung, Austausch und Information an.

Auch in diesem Jahr bietet der Hospizverein erneut den Kurs „Zur Sterbebegleitung befähigen“ für Menschen an, die schwerstkranken und sterbenden Menschen nach einer guten Vorbereitung ein wenig Zeit schenken möchten. Der 12. Grundkurs beginnt am 18. August. Infos und Anmeldung ab sofort im Hospizbüro: Telefon: 02681-879 658. (hmm) Foto: HPV-AKBremen0016JPG