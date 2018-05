Schwerer Verkehrsunfall auf der B 8 bei Hartenfels

Veröffentlicht am 30. Mai 2018 von wwa

HARTENFELS – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 8 Eine Person schwer- zwei leichtverletzt – Am Dienstagmorgen, 29. Mai, gegen 05:30 Uhr, missachtete eine einundzwanzigjährige Autofahrerin im Kreuzungsbereich B 8/L 292 die Vorfahrt eines Autofahrers, der die B 8 in Richtung Steinen befuhr, die Frau befuhr die L 292 von Schenkelberg in Richtung B 8. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich wurden eine Person schwer und zwei Personen leicht verletzt. An den Pkw entstand, so die Polizei, ein Gesamtschaden von 4.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme waren insgesamt 38 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Hartenfels, Schenkelberg und Herschbach im Einsatz.