Delegiertenversammlung des Bezirk 13 im Rheinischen Schützenbund in Leuzbach

Veröffentlicht am 29. Mai 2018 von wwa

LEUZBACH – Delegiertenversammlung des Bezirk 13 im Rheinischen Schützenbund – Die Delegiertenversammlung des Bezirk 13 wurde im Schützenhaus des SV Leuzbach- Bergenhausen veranstaltet. Die Veranstaltung wurde geleitet von dem Vorsitzenden Karl-Heinz Pitton und seinen Ressortleiter/innen. Als Gast wurde die Vorsitzende des Gebietes Süd und Vizepräsidentin des Rheinischen Schützenbundes Manuela Göbel begrüßt. Die Höhepunkte des Sportjahres 2017 umfassten den 66. Rheinischen Schützentag im April 2017 in der Sport- und Freizeitgemeinde Grefrath. An dem Landeskönigsschießen nahmen 44 Schützen/innen teil. Die Teilnehmer aus dem Bezirk 13 waren Alisa Felser vom Schützenverein Herdorf, 10. Platz, Sabine Knak vom Schützenverein „Adler“ Michelbach, 13. Platz und Jens Gibhardt von der Altenkirchener Schützengesellschaft belegte Platz 28. An dem Bezirksjugendtag im August 2017 in Alsdorf wurde auch das Bezirksjugendkönigsschießen durchgeführt. Bezirksjugendkönigin wurde Katharina Arndt vom Schützenverein Alsdorf.

Die Schüler, Jugend und Junioren des Bezirks 13 waren bei den Landesverbandsmeisterschaften mit 15 mal den Titel Landesverbandsmeister, elf mal Vizemeister und elf mal den 3. Platz sehr erfolgreich. Bei den Deutschen Meisterschaften in München waren insgesamt 19 Jugendliche vertreten. Deutscher Meister wurde Benedikt Mockenhaupt in der Disziplin Kleinkaliber liegend, gleichzeitig Dritter Luftgewehr Dreistellung und belegte noch Platz 4 mit dem Luftgewehr. Maximilian Pütz belegte den 3. Platz in der Disziplin Kleinkaliber liegend. Für die Junioren Europameisterschaften in Györ/Ungarn qualifizierte sich in der Disziplin Luftgewehr Benedikt Mockenhaupt vom Wissener Schützenverein. Aufgrund des erfolgreichen Sportjahres wurde Benedikt Mockenhaupt Bezirks Sportler des Jahres, gefolgt von Maximilian Pütz, ebenfalls Wissener SV. Luca Marie Heuser vom SV Elkhausen-Katzwinkel belegte Platz 3. Die Jugendmannschaft des Jahres im Bezirk wurde die Mannschaft des Wissener SV.

Ausbildungen im Bezirk 13: Am 24. März wurde der erste Lehrgang (ausgebucht) der Waffensachkundeausbildung beendet. Der zweite Lehrgang beginnend am 29. Mai ist ebenfalls schon ausgebucht. Weitere Lehrgänge in 2018 sind zu erfragen bei Elmar Deneu vom Schützenverein Maulsbach und Dirk Wick von der Altenkirchener Schützengesellschaft. Die Ausbildung zur verantwortlichen Standaufsicht fand am 14. April im Schützenhaus Brachbach statt. Termine Bezirk 13: 07. Oktober Bezirks-und Kreiskönigsschießen; 13. Oktober: Bezirksschützenball in Betzdorf. (his) Foto: Schneider