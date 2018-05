Veröffentlicht am 29. Mai 2018 von wwa

WISSEN – Arbeitskreis IG Metall Senioren fährt nach Bendorf – Der Arbeitskreis IG Metall Senioren Wissen/Gebhardshain weist auf seine traditionelle Jahresfahrt hin. Sie findet am Donnerstag, 14. Juni, statt. Abfahrt ist um 07:45 Uhr in Gebhardshain, Haltestelle Kirche und dann um 08:00 Uhr in Wissen, Busbahnhof. Gegen 10:30 Uhr besichtigt man die Sayner Hütte in Bendorf. Errichtet worden sie 1770 im Auftrag des Trierer Kurfürsten. Die Erlaubnis zum Bau der sogenannten „Alte Hütte“ in der Wissener Brückhöfe ist nur wenige Jahre zuvor erteilt worden. Sie entwickelte sich zu einem bedeutenden Werk der Eisenerzeugung in der Region Altenkirchen-Siegerland. Die Sayner Hütte stellte ihren Betrieb 1926 ein. Sie steht heute unter Denkmalschutz und gilt als historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland. Für die ehemaligen Walzwerker aus dem Wisserland ist demnach hier bei Bendorf allerhand zu sehen. Vielleicht werden auch Erinnerungen an die Jahresfahrt im August 2004 wach.

Vor vierzehn Jahren besuchte die Westerwälder auf Vermittlung des damaligen Arbeitskreisleiters Günter Rödder das Hochofenwerk in Duisburg. Man kam sogar ganz nah an einen der Hochöfen heran, was sonst nur wenigen Besuchergruppen zusteht (Foto). Nach der Besichtigung geht es zum Mittagessen nach Mendig. Am Nachmittag sieht man sich im Kloster Maria Laach um. Die Rückfahrt ist für 16:30 Uhr geplant. Der Abschluss findet im Dauersberger „Berghof“ statt. Die Fahrt einschließlich Frühstück im Bus und Besuch der Sayner Hütte sowie Mittag- und Abendessen kostet insgesamt 34,50 Euro. Die eigentlichen Buskosten trägt wie immer die IG Metall Geschäftsstelle Betzdorf. Eingeladen sind alle Mitglieder der IG Metall und anderer Gewerkschaften mit ihren Frauen oder Freundinnen. Einige Plätze sind noch frei.

Anmeldungen nimmt der derzeitige Arbeitskreisleiter Reiner Braun unter Telefon: 02742/4516 entgegen. Dort ist auch die Kontonummer zu erfahren, unter der die Zahlung geleistet werden kann. Foto: Privat