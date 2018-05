Veröffentlicht am 29. Mai 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule bietet Englischkurs für „falsche Anfänger“ an – Am Montag, 18. Juni bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen morgens einen Englischkurs für Einsteiger mit Vorkenntnissen an. Englisch ist die Weltsprache und wird fast überall gesprochen. Im Kurs auf dem Sprachniveau A2 werden weitere Grundlagen der englischen Grammatik erarbeitet und der Wortschatz durch geeignete Lektüren erweitert. Der Englischkurs unter der Leitung von Gambhira Heßling mit zwölf Terminen findet jeweils montags in der Zeit 09:30 bis 11:00 Uhr statt. Veranstaltungsort ist die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro. Anmeldungen oder weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de. Hier erhalten Interessenten auch Auskunft über die weiteren Englischkurse auf anderen Niveaustufen und zu anderen Kurszeiten.