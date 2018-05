Brandursache in Daaden vermutlich geklärt

Veröffentlicht am 29. Mai 2018 von wwa

DAADEN – Brandursache vermutlich geklärt – Am Pfingstmontag, 21. Mai, machten aufmerksame Zeugen die Polizeiinspektion Betzdorf darauf aufmerksam, dass es zu einem Brand in der Firma Baumgarten, in Daaden, gekommen sei, nachdem dort zuvor Jugendliche offensichtlich Böller gezündet hätten. Die weiteren Ermittlungen der Polizei ergaben, dass tatsächlich Unbefugte offensichtlich auf das Dach der Firma gelangt waren, dort mit Böllern hantiert hatten und u.a. wohl solche durch ein Dachfenster geworfen hatten.

Dem intensiven Ermittlungsdruck konnten offensichtlich die beiden 15jährigen „Feuerwerker“ nicht standhalten. Sie stellten sich selbst bei der Polizei und räumten ein, zunächst auf dem Gelände Böller gezündet zu haben, dann auf das Dach gestiegen zu sein und dort letztlich Böller durch ein Dachfenster geworfen zu haben. Angeblich wollen sie nichts davon mitbekommen haben, dass es in dem Gebäude zum Brand kam. Der zunächst mit circa 15.000 Euro geschätzte Sachschaden dürfte sich auf circa 30.000 Euro belaufen. Der Dachraum muss in diesem Bereich komplett erneuert werden. Ein Dank spricht die Polizei ausdrücklich den aufmerksamen Zeugen aus. Wenn sie die Polizei und die Feuerwehr nicht so frühzeitig informiert hätten, wäre der Schaden mit Sicherheit um

ein Beträchtliches höher.