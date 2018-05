Veröffentlicht am 29. Mai 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN/BEROD – Martina Hoffmann 25 Jahre im öffentlichen Dienst – Die Erzieherin Martina Hoffmann aus Berod feiert ihr 25jähriges Dienstjubiläum. Bürgermeister Fred Jüngerich sprach ihr im Rahmen einer Feierstunde für die der Allgemeinheit geleisteten treuen Dienste Dank und Anerkennung aus und überreichte eine Urkunde sowie ein kleines Geschenk. Martina Hoffmann absolvierte Anfang der Achtzigerjahre zunächst ihr Vorpraktikum im Kindergarten Gieleroth. Nach dem Besuch der Fachschule für Sozialpädagogik in Wissen und dem Anerkennungsjahr im Kindergarten Birnbach legte sie ihre Prüfung als staatlich anerkannte Erzieherin im Jahr 1986 ab. Daraufhin arbeitete sie zunächst als Gruppenleiterin im ev. Kindergarten Wahlrod. Im November 1992 wurde sie bei der Verbandsgemeinde Altenkirchen als Leiterin für den Kindergarten Birnbach einstellt. Von September 1996 bis Anfang Oktober 2002 hatte sie in dieser Kindertagesstätte eine Teilzeitstelle. Seit September 2005 ist sie als Interkulturelle Fachkraft – ebenfalls in Teilzeit – bei der Kita Ingelbach tätig. Personalratsvorsitzender Mathias Rabsch übermittelte die Glückwünsche der Kolleginnen und Kollegen.