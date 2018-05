Veröffentlicht am 28. Mai 2018 von wwa

DAADEN-HERDORF – evm unterstützt Deutsches Rotes Kreuz – 1.500 Euro aus dem Spendenprogramm „evm-Ehrensache“ gehen an zwei Vereine aus der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf – Über insgesamt 1.500 Euro aus der „evm-Ehrensache“ dürfen sich zwei Vereine aus der Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf freuen. Mit ihrem Spendenprogramm unterstützt die Energieversorgung Mittelrhein (evm) jedes Jahr Vereine und Institutionen aus der Region, wenn es um kulturelle, soziale und gemeinnützige Projekte geht. Am Mittwoch, 23. Mai, übergab Ulrich Botsch, Kommunalbetreuer bei der evm, gemeinsam mit dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Wolfgang Schneider, den Spendenbetrag an die begünstigten Vereine. „Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) leistet einen wertvollen Beitrag für das Leben in unserer Verbandsgemeinde. Die Hauptaufgabe der Mitglieder liegt in der Mitwirkung im Katastrophenschutz“, erklärt Wolfgang Schneider. „Ich freue mich, dass wir das DRK und ihre Tätigkeiten mit der Spende der evm unterstützen können“.

Jeweils 750 Euro gehen an das Deutsche Rote Kreuz Ortsverein Daaden und an das Deutsche Rote Kreuz Ortsverein Herdorf. In Daaden soll mit der Spende die Grundausbildung der Bereitschaftsmitglieder des Katastrophenschutzes ausgebaut werden. Das DRK Herdorf wird mit der Geldspende die Utensilien für den Verpflegungsdienst der Feuerwehr bei größeren Einsätzen ergänzen.