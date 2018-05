Ausstellungseröffnung „Vielfalt im Westerwald“ in der Landjugendakademie Altenkirchen

Veröffentlicht am 28. Mai 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ausstellungseröffnung „Vielfalt im Westerwald“ – Die Evangelische Landjugendakademie Altenkirchen lädt zur Eröffnung der Foto-Ausstellung „Vielfalt im Westerwald“ am Sonntag, 10. Juni ab 14:30 Uhr ein. Ulrich Persch, Westerwälder Foto-Freunde e.V. wird die Eröffnungsrede halten. Für die musikalische Begleitung sorgt Hans Artur Schütz. Die Ausstellung der Künstler Martin Fandler, Thorsten Mehlfeldt, Ulrich Persch und Uwe Rose ist bis 10. August an Werktagen zwischen 09:00 und 16:00 Uhr in der Landjugendakademie Altenkirchen zu besichtigen.