Veröffentlicht am 28. Mai 2018 von wwa

DIERDORF – Gerlinde Seidel (AfD) gegen Marktverbot für Parteien: Demokratie braucht bürgernahe Parteien! – Die Beisitzerin im Vorstand und Regionalverantwortliche des AfD-Kreisverbandes Neuwied für die Verbandsgemeinde Dierdorf Gerlinde Seidel leitete monatliche Bürgertreffen der AfD in Dierdorf. Seidel stellte die politischen Positionen der AfD vor und bezog Stellung zu den Plänen eines Teilnahmeverbots für politische Parteien auf den Märkten der Stadt Dierdorf, die Stadtbürgermeister Thomas Vis (CDU) jüngst gegenüber einer Tageszeitung erwähnte. „Die Teilnahmeabsicht der AfD am Dierdorfer Frühlingsmarkt war allen Beteiligten lange vor dem Markt bekannt. Es ist angesichts der vielbeklagten Politikverdrossenheit ein völlig falsches Signal, wenn zur Verhinderung von AfD-Auftritten ein generelles Teilnahmeverbot für alle Parteien herbeigeführt werden soll. Die politischen Parteien spielen eine wichtige Rolle und gehören in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft, damit der Bürger sich selbst ein Bild von den Parteien und ihren Positionen machen kann. Transparente und bürgernahe Parteien sind wichtige Voraussetzungen zur Stärkung unserer Demokratie, der Kontakt zum Bürger sollte ihnen keinesfalls erschwert werden. Die Politik muss nahe bei den Menschen sein! Wir appellieren an die Mitglieder des Dierdorfer Stadtrats, sich für die Stärkung unserer Demokratie und gegen ein Marktverbot für politische Parteien einzusetzen, das den Kontakt zum Bürger erschwert.“ Das monatliche Dierdorfer Bürgertreffen der AfD findet an jedem 3. Freitag im Monat statt. Einen Überblick über weitere Aktivitäten der AfD gibt es im Internet unter www.afd-neuwied.de und auf Facebook unter www.facebook.com/afd.neuwied.