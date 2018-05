Veröffentlicht am 28. Mai 2018 von wwa

GEBHARDSHAIN – Viele Neuerungen beim Aktionstag „Hier bei Oos“ in Gebhardshain – Musik, Tombola und Oldtimer locken nach Gebhardshain – Im Rahmen des diesjährigen Aktionstages mit Verkaufsoffenem Sonntag der Werbegemeinschaft Gebhardshain wird es erstmals eine Bühne für Nachwuchsbands geben. Erneut wird eine Reise für zwei Personen verlost – dieses Mal geht es nach Kavala in Griechenland. Der jährliche Aktionstag „Hier bei Oos“ mit Verkaufsoffenem Sonntag der Werbegemeinschaft Gebhardshain am 1. Juli nähert sich mit großen Schritten. In diesem Jahr wird es wieder einige Neuerungen geben. Erstmalig wird eine Bühne zur Verfügung gestellt, auf der sich (Nachwuchs-) Musiker, Tanzgruppen, Chöre, Sportvereine und weitere interessierte Gruppen präsentieren können. Interessenten melden sich bitte über die Facebook-Seite der Werbegemeinschaft (www.facebook.com/kaufingebhardshain) oder per Email bei der ersten Vorsitzenden Jessica Weller: jessicaweller83@gmail.com

Das traditionelle Oldtimer-Treffen, das über viele Jahre in Gebhardshain von Radio Marina veranstaltet wurde, erlebt in diesem Jahr sein Revival. Alle Old- und Youngtimer sind ohne Anmeldung herzlich willkommen. Es wird neben historischen Fahrzeugen auch Informationen rund um das Thema Restauration geben. So ist ein professioneller Lackierbetrieb vor Ort, der über Karosserie- und Lackierarbeiten informiert, ein Sattlermeister, der das Thema „Restauration von Interieur“ präsentiert, sowie eine Versicherungs-Informationsstelle der Provinzial in Zusammenarbeit mit dem Oldtimerversicherer OCC. Weiterhin wird auch eine Live-Oldtimerbewertung stattfinden Informationen über das Oldtimer-Treffen gibt es per Email unter: ak-oldtimer@web.de

Die im letzten Jahr erstmals veranstaltete Tombola, bei der es diesmal als Hauptpreis einen einwöchigen Hotelaufenthalt für zwei Personen in Griechenland (bei eigener Anreise) zu gewinnen gibt, wird erneut durchgeführt. Lose á 2 Euro für die Tombola können ab 01. Juni in folgenden Mitgliedsbetrieben erworben werden: Westerwald Apotheke, Friseur & Kosmetik Schmidt, Pizzeria Da Angelo, Eiscafe 53, Restaurant Westerwälder Hof, Gaststätte „Zum Köppel“, Bender Werbedesign, Schuh- und Orthopädie Stockschläder, Sparkasse Gebhardshain und Schneiders Bäckerei. Am Aktionstag sind die Lose auf der „Kulinarischen Mitte“ rund um die Kirche erhältlich. Die Verlosung findet am 1 Juli um 16:00 Uhr auf der Bühne an der katholischen Kirche statt. Die Glücksnummern werden bis zum 01. August in der lokalen Presse, sowie auf der Homepage der Werbegemeinschaft veröffentlicht. Nähere Informationen zur Tombola und den Preisen sind auf der Homepage der Werbegemeinschaft www.kaufingebhardhain.de nachzulesen. (jewe) Foto: Werbegemeinschaft