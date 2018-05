26jährige Autofahrerin hat zu tief ins Glas geschaut

Veröffentlicht am 27. Mai 2018 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit – Sonntagmorgen, 27. Mai, gegen 04:15 Uhr, kam es in Betzdorf im Bereich der Hellerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit. Eine 26jährige Autofahrerin fiel einer Polizeistreife auf, da sie verbotswidrig die Bahnunterführung in Richtung Viktoriastraße befuhr. Nach Erkennen der Polizeistreife fuhr die 26jährige rückwärts und stieß dabei gegen ein Verkehrszeichen. Daraufhin fuhr sie in Richtung Stadthalle weg. Auf dem Parkplatz der Stadthalle wurde sie von der Polizei angehalten und kontrolliert. Die Polizeibeamten stellten erheblichen Alkoholgeruch fest. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sowie die Autoschlüssel sichergestellt. Der Wagen wurde ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Es entstand, so die Polizei, ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Quelle: Polizei