75jähriger Radfahrer schwer verunglückt

Veröffentlicht am 27. Mai 2018 von wwa

KIRCHEN – Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt – Samstagnachmittag, 26. Mai, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 75jähriger Radfahrer mit seinem E-Bike den Radweg neben der Jungenthaler Straße in Kirchen aus Richtung Kirchen-Wehbach kommend in Richtung Kirchen/L 280. Der Radweg verläuft, in Fahrtrichtung gesehen, linksseitig der Jungenthaler Straße. Am Ende des Radweges fuhr der 75jährige, ohne die Verkehrssituation beurteilt zu haben, auf die Jungenthaler Straße ein, um hier die Fahrbahn zu kreuzen und auf das gegenüberliegende Tankstellengelände zu gelangen. Er übersah einen auf der Jungenthaler Straße fahrenden 71jährigen Autofahrer und stieß mit der rechten Seite der Vorderradgabel gegen die linke Stoßstangenecke des Fahrzeuges. Der Radfahrer kam zu Fall und zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf und eine schwere Gehirnerschütterung zu, obwohl er einen Fahrradhelm trug. Der Radfahrer wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad und am PKW entstand, so die Polizei, geringer Sachschaden.