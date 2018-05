Veröffentlicht am 27. Mai 2018 von wwa

ENSPEL – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 281 – Fahranfänger schwer verletzt – Sonntag, 27. Mai, gegen 06:20 Uhr, befuhr ein 18jähriger Autofahrer die L281, von Langenhahn kommend, in Richtung Hachenburg. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet der Wagen auf die Gegenfahrbahn, wobei ein entgegenkommender PKW-Fahrer dem Fahrzeug gerade noch rechtzeitig ausweichen und so einen Frontalzusammenstoß vermeiden konnte. Anschließend kam das Fahrzeug des jungen Fahrers nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr auf circa 85 Meter die Böschung und prallte abschließend mit großer Wucht gegen einen Baum. Der Fahrer befreite sich noch selbst aus dem Fahrzeug, musste aber mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Quelle: Polizei