Veröffentlicht am 27. Mai 2018 von wwa

ELKHAUSEN-KATZWINKEL – Schützenfest in Elkhausen-Katzwinkel – Das traditionelle Schützenfest des Schützenvereins Elkhausen-Katzwinkel ging schon am Samstagabend so richtig los. Auf dem Festgelände am Schützenhaus hatten sich gegen Einbruch der Dunkelheit bereits mehr als einhundert Gäste eingefunden. Wolfgang Weber als frischgebackener Schützenkönig freute sich über den Zuspruch und wünschte allen Besuchern ein schönes Fest. Dann übernahm DJ Hennemann das Regiment und legte alles an Partymusik auf was seine Anlage hergab. Am Sonntag ging es weiter mit einem Frühschoppenkonzert der Bergkapelle „Vereinigung“ Katzwinkel und am Nachmittag kommt Herr Hennemann wieder zu seinem Recht. Hoffentlich hält sich das Wetter, denn man möchte auch am zweiten Schützenfesttag unter freiem Himmel feiern. Der Eintritt ist frei. (hteb) Fotos: Sieht-Team