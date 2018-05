Veröffentlicht am 29. Mai 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Was gibt es außer WhatsApp? – Auf der Suche nach Alternativen zum liebsten Messenger der Deutschen – Dieser Frage widmet sich eine Infoveranstaltung des Kreismedienzentrums und der Kreisvolkshochschule am Dienstag, 19. Juni in der Zeit von 18:00 bis circa 19:30 Uhr in Altenkirchen. –

Nicht erst seit dem jüngsten Datenskandal bei Facebook ist auch WhatsApp in Verruf geraten. Es gibt neben der neuen viel diskutierten Datenschutzgrundverordnung gute Gründe, auf diesen äußerst populären Messenger zu verzichten. Generell unterliegen Messenger, die von Unternehmen außerhalb der EU angeboten werden anderen Datenschutzbestimmungen und deren Verwendung in Deutschland ist bestenfalls in einer Grauzone als Privatperson tolerabel. Welche Probleme treten bei der Nutzung von WhatsApp auf? Was sollte man insbesondere bei ehrenamtlicher, behördlicher oder Unternehmenskommunikation beachten? Welche Alternativen gibt es?

Die Veranstaltung unter der Leitung von Axel Karger im Kreismedienzentrum klärt über die aktuelle Rechtslage auf und stellt den Teilnehmenden Alternativen wie beispielsweise „Telegram oder Threema“ vor. Diese Alternativen können direkt vor Ort ausprobiert werden. Ein eigenes digitales Endgerät ist nicht erforderlich, kann aber gerne mitgebracht werden. Die Kursgebühr beträgt 10 Euro.

Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2211 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.