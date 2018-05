Heckenbrand in Oberlahr schnell gelöscht

Veröffentlicht am 26. Mai 2018 von wwa

OBERLAHR – Heckenbrand in Oberlahr – Freitagmorgen, 25. Mai, kam es in Oberlahr zur Entzündung einer Thujahecke in der Bahnhofstraße. Das Feuer war durch Anwohner bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr bereits mit einem Pulverlöscher unter Kontrolle gebracht worden, sodass nur geringer Schaden entstand. Die Einsatzkräfte löschten den Brand mit dem Inhalt des Wassertanks des Löschfahrzeuges und kontrollierten die Hecke mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester. Vor Ort im Einsatz waren acht Kräfte des Löschzug Oberlahr. (anwo) Foto: FFW Oberlahr