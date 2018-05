Veröffentlicht am 28. Mai 2018 von wwa

NEUWIED – Gut informiert mit den Seniorensicherheitsberatern – Regelmäßig an jedem ersten Freitag im Monat bieten die Seniorensicherheitsberater der Stadt Neuwied Informations- und Beratungsstunden. Zum Beispiel werden Tipps gegeben, wie man sich am besten an der Haustür verhält, wenn ein Unbekannter klingelt oder jemand versucht einen in ein Haustürgeschäft zu verwickeln. Der nächste Termin ist am Freitag, 2. Juni, von 10:00 bis 12:00 Uhr im Stadtteilbüro, Rheintalweg 14, Neuwied. Die Beratung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.