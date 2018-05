Bewohnerin tot von Feuerwehr aus Brandobjekt geborgen

Veröffentlicht am 25. Mai 2018 von wwa

VIELBACH – Bewohnerin nach Wohnhausbrand verstorben – Am frühen Donnerstagnachmittag, 24. Mai, geriet ein älteres Einfamilienhaus am Ortsrand von Vielbach in Brand. Die starke Rauchentwicklung war auch von der Umgehungsstraße Vielbach sichtbar, so dass mehrere Meldungen eingingen. Trotz zeitnahem Eintreffen von Feuerwehr und Rettungskräften, brannte der Dachstuhl ab. Der Rest des Hauses wurde ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen, so dass es nicht mehr bewohnbar ist. Während den Löscharbeiten wurde im Obergeschoss eine 65jährige Mitbewohnerin aufgefunden. Sie konnte von der Feuerwehr nur noch tot geborgen werden. Es befanden sich 130 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienste im Einsatz. Die Brandursache ist nach Auskunft der Polizei noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt derzeit vor Ort.