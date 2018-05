Veröffentlicht am 29. Mai 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN – Fit fürs Büro! Aufbaukurskurs „Tabellenkalkulation mit Excel“ – Einen vertiefenden Einblick in die Tabellenkalkulation mit Excel bietet der aktuelle Aufbaukurs der Kreisvolkshochschule am 6. und 13. Juni jeweils mittwochs in der Zeit von 17:45 bis 21:00 Uhr in Altenkirchen an.

Dieser Kurs wendet sich an Teilnehmer mit grundlegenden Kenntnissen in der Tabellenkalkulation mit Excel. Inhalte des Kurses sind beispielsweise das Erstellen und Formatieren von Diagramme aus Tabellendaten, die Nutzung relativer und absoluter Zellverweise, der Zellschutz, das Nutzen von WENN-Funktion oder Zählenwenn-Funktion sowie die bedingte Formatierung. Anhand praxisnaher Beispiele werden systematische EXCEL-Kenntnisse vermittelt und in Übungseinheiten, in denen Berechnungen selbstständig erstellt werden, gefestigt. Kursleiter ist Jörg Orthen, die Kursgebühr beträgt 40 Euro.

Anmeldungen und weitere Informationen bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.