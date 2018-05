Veröffentlicht am 25. Mai 2018 von wwa

HACHENBURG – Leichtkraftradfahrerin bei Verkehrsunfall auf der B 413 schwer verletzt – Donnerstagmorgen, 24. Mai, gegen 07:45 Uhr, ereignete sich auf der Westrandumgehung, der B 413, Hachenburg ein Verkehrsunfall, bei dem eine 17jährige Leichtkraftradfahrerin verletzt wurde. Ein 62jähriger Autofahrer, so die Polizei, beabsichtigte vom Kleeberger Hof auf die Westrandumgehung einzubiegen und missachtete die Vorfahrt der Zweiradfahrerin, die die Westrandumgehung in Richtung Altstadt/Merkelbach befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 17jährige Unfallbeteiligte erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber einem Neuwieder Krankenhaus zugeführt. Den Sachschaden beziffert die Polizei in vierstelliger Höhe.