Klassisches Konzert in der Geschäftsstelle der Sparkasse Westerwald-Sieg in Montabaur

Veröffentlicht am 28. Mai 2018 von wwa

MONTABAUR – Sparkassenstipendiaten zeigen ihr Können in Montabaur – Jährlich stellt die Stiftung der Sparkasse Westerwald-Sieg dem Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz in Montabaur 6.000 Euro zur Förderung junger Talente zur Verfügung. Mit dem Geld werden mehrere Schüler des Gymnasiums bei der Anschaffung eines höherwertigen Instruments oder der Teilnahme an sogenannten Meisterkursen unterstützt.

Im Zuge dieser Fördermaßnahme stellen sich die diesjährigen Sparkassenstipendiaten am Dienstag, 5. Juni, ab 19:00 Uhr, im Rahmen eines klassischen Konzertes in der Geschäftsstelle der Sparkasse Westerwald-Sieg in Montabaur auf musikalische Weise der Öffentlichkeit vor. Karten für das Konzert sind in den Geschäftsstellen der Sparkasse in Montabaur, Wirges, Ransbach-Baumbach, Höhr-Grenzhausen und Neuhäusel zum Preis von 7 Euro erhältlich. Foto: Gros Fotografie, Montabaur

Foto: Zählt auch 2018 wieder zu den Stipendiaten: Julian Dockendorf begeisterte bereits im vergangenen Jahr mit Liszts „Wilder Jagd“ auf dem Klavier.