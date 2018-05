Veröffentlicht am 26. Mai 2018 von wwa

BONN – Bekanntgabe der Geschwindigkeitskontrollstellen im Zeitraum vom 28. Mai bis 01. Juni – Montag, 28. Mai: in Bonn auf der Koblenzer Straße, in Ittenbach auf der Königswinterer Straße, in Meckenheim auf der Kalkofenstraße und in Bad Honnef auf der Rhöndorfer Straße;

Dienstag, 29. Mai: in Bad Godesberg auf der Gotenstraße, in Beuel auf der Oberkasseler Straße und der Niederkasseler Straße und in Rheinbach auf der B 266 ;

Mittwoch, 30. Mai: in Bonn auf der Sternenburgstraße, in Endenich auf der Röckumstraße, in Rottbitze auf der L 247 und in Beuel auf dem Siebenmorgenweg;

Freitag, 01. Juni: in Beuel auf der Maarstraße, in Buschhoven auf der B 56, in Niederbachem auf der L 123 und in Meckenheim auf der L 261/Sängerhof. Mit kurzfristigen Kontrollen im gesamten Kreis-/Stadtgebiet muss gerechnet werden.