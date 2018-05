Tag der offenen Tür in Nauroth

Veröffentlicht am 26. Mai 2018 von wwa

ALTENKIRCHEN/NAUROTH – Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Altenkirchen öffnet seine Türen und lädt alle Bürgerinnen und Bürger zum Tag der offenen Tür nach Nauroth ein –Am Sonntag, 10. Juni ist es endlich soweit. Von 10:30 bis 18:00 Uhr öffnet der AWB am Betriebs- und Wertstoffhof in Nauroth für Groß und Klein seine Türen. Der besondere Tag bietet die einmalige Gelegenheit, sich direkt vor Ort ein Bild zu den Themen Entsorgung und Recycling sowie den vielfältigen Dienstleistungen des Abfallwirtschaftsbetriebes zu machen.

Das Organisationsteam hat ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt konzipiert. Die Kinder können sich dabei u.a. auf einer Hüpfburg austoben, Müllfahrzeuge inspizieren, den Deponie-Lernpfad oder die Sickerwasservor-behandlungsanlage im Rahmen einer Führung kennen lernen sowie an vielen anderen Spielstationen ihr Können testen.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb informiert an verschiedenen Infoständen zu den Themen Entsorgung und Recycling, Deponieabdichtung, BiogutRADAR, Abfall-App, neue Möglichkeit zur Anmeldung von Sperrabfall und vieles mehr. Mülltonnenaufkleber, Gelbe Säcke, Kompostproben, Baumwolltaschen und vieles mehr werden kostenfrei ausgegeben.

Die Jugendkunstschule aus Altenkirchen beteiligt sich mit einer zum Tagesthema passenden Illustration. Für musikalische Unterhaltung und das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Parkmöglichkeiten befinden sich am Festplatz in Nauroth und dort ist auch ein kostenfreier Shuttlebusbetrieb eingerichtet.