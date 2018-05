Oberwambacher Markus Schwab ist in Gieleroth Pfingstschützenkönig

Veröffentlicht am 24. Mai 2018 von wwa

GIELEROTH – Oberwambacher Markus Schwab ist in Gieleroth Schützenkönig – Was die Kinder der Region seit Jahren schon traditionell betreiben, das haben jetzt die Eltern aufgegriffen und betreiben den Pfingstspaß im Anschluss an das Schießen der Jugend. Der selbe Vogel, die selbe Armbrust, die selben Holzkugeln. Inzwischen haben die Gielerother, wie auch die Nachbarn in Herpteroth, die Sache mit dem einst gläsernen Vogel verfeinert, ungefährlicher und dauerverwendbar gemacht. Den splitternden Glasscheiben folgten aufsteckbare, bunte Holzteile, die bei passendem Treffer gefahrlos zu Boden fallen und im folgenden Jahr wieder verwendbar sind. So traten am Gielerother Bürgerhaus 12 Erwachsene, Männer und Frauen, zum Wettstreit um Trophäen und letztlich die Königswürde an. Das waren Marco und Nadine Brück, Claudia Steeb, Steffi Rauh, Niclas und Felix Müller, Volkmar Grotge, Juri Ankerstein, Elke Müller, Christian Rauh, MarKus Schwab, Matthias Ludwig und Yvonne Schwab-Rörig. Den Kopf sicherte sich Volkmar Grotke, den Flügel links oben Nadine Brück, Flügel links Mitte Niclas Müller, Flügel links unten, Flügel rechts oben, Schwanzfeder und Fußfeder rechts, alle Elke Müller, Flügel rechts Mitte Matthias Ludwig, Flügel rechts unten Claudia Steeb und Fußfeder links Steffi Rauh. Das Herzstück traf mit gezieltem Schuss und sicherer Hand der Oberwambacher Markus Schwab. Zu seiner Königin nahm er selbstverständlich seine Frau Yvonne. (wwa) Fotos: Renate Wachow