Veröffentlicht am 27. Mai 2018 von wwa

OBERERBACH – Obererbacher Garten-Tag am Sonntag, 10. Juni – „Alles Gärtnern ist Landschaftsmalerei.“ Alexander Pope – Ganz im Sinne dieses Zitates öffnen acht Gärten in Obererbach am Sonntag, 10. Juni von 11:00 bis 18:00 Uhr ihre Pforten für die Öffentlichkeit. Jeder dieser Privatgärten verfügt über seinen eigenen Charme und individuelle Besonderheiten, die sie nun den Besuchern präsentieren wollen. Ob Stauden-, Schatten- oder Bauerngarten, hier ist für jeden etwas dabei.

Zusätzlich locken das Landhaus „Zum Hähnershof“ mit Kaffee und Kuchen und der Jugendtreff „Ballerbude“ mit Grill und Hopfen. Nicht zu vergessen sind der Eselhof Erbachtal und das Dorf Museum in Obererbach, welche ebenfalls Besucher empfangen werden. Als besonderes Highlight werden in den Gärten regionale Künstler ihre Werke ausstellen. So können Kunst und Natur zusammen genossen werden.

Auch bei schlechtem Wetter werden die Gärten offen sein. In diesem Fall würden die Künstler jedoch in den anliegenden Scheunen ausstellen. Der Ausgangspunkt dieses Events ist das Bürgerhaus in Obererbach, an dem sich Parkplätze, Information und Toiletten befinden. Starten Sie hier Ihre Gartenrundreise und wandern Sie gemütlich von Garten zu Garten. Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Tag, an dem Kunst und Natur im Einklang sind.

Katja Heinemann absolviert zurzeit im Kultur-/Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller e.V. ihr freiwilliges soziales Jahr Kultur. Ihr eigenständiges Projekt ist die Organisation und Planung dieses ersten Obererbacher Garten-Tages. Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de oder Telefon: 02681 7118