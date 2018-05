Veröffentlicht am 30. Mai 2018 von wwa

WISSEN – Geführte Wanderung Wissen – Die Verbandsgemeinde Wissen beteiligt sich mit einer schönen Wanderung am Jubiläum „10 Jahre Westerwaldsteig“: Über den reizvollen Zuweg geht es vom RegioBahnhof Wissen durch das Nistertal und die Kroppacher Schweiz bis nach Marienthal. Um Anmeldung wird gebeten.

Los geht es am Sonntag, 10. Juni, um 09:00 Uhr am RegioBahnhof Wissen. Wanderführer Matthias Weber von der Wisserland-Touristik e. V. leitet die Gruppe über die 16 Kilometer lange Wanderroute mit mittlerem Schwierigkeitsgrad und mehreren steilen Anstiegen. Unterwegs warten viele Highlights: die ruhige Köttingsbach, der aussichtsreiche Steimel, das idyllische Nistertal mit der Pionierbrücke, der Aussichtspunkt „Schöne Aussicht“, die Seilhängebrücke bei der Helmerother Mühle, die Sonnenuhren, das Seelbachtal und schließlich das ehemalige Franziskanerkloster Marienthal. Eine große Rast gibt es auf der Schönen Aussicht, mit heimischer Wildwurst und Käse sowie kühlen Getränken durch die Wisserland-Touristik. Am Ziel in Marienthal erfolgt dann die Einkehr ins Heinzelmännchen Hofcafé mit Kaffee und Kuchen, Flammkuchen und Suppe. Die Einkehr ist durch die Wanderer selbst zu zahlen. Man kann später auch das 1. Marienthaler Kräuterfestival besuchen, welches an diesem Tag stattfindet. Zur Rückfahrt kann z. B. die Bahn vom Haltepunkt Marienthal genutzt werden.

Eine Anmeldung zur Wanderung ist an folgenden Stellen möglich: Tourist-Information im RegioBahnhof Wissen, Telefon: 02742/2686, Mail: vv_wissen@web.de – Camping im Eichenwald Mittelhof, Telefon: 02742/910643, Mail: camping@hatzfeldt.de – Rathaus Wissen, Zimmer 23, Telefon: 02742/939-159, Mail: jochen.stentenbach@rathaus-wissen.de